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جديد المحليات > توفير مالي وكفاءة إنفاق.. “الحكومة الرقمية” تكشف عن إنجازات المملكة في رحلة التحول الرقمي
13/12/2021   11:48 م

توفير مالي وكفاءة إنفاق.. “الحكومة الرقمية” تكشف عن إنجازات المملكة في رحلة التحول الرقمي

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كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن تحقيق المملكة نجاحات واسعة في رحلة التحول الرقمي والريادة في تقديم الخدمات الرقمية والوصول إلى مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية.

وأوضحت أن المملكة تُعد من المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجال تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين في تقرير البنك الدولي، وفي المرتبة الثانية ضمن مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين.

وأكدت أن المملكة قفزت 9 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، وارتفاع مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 83%، وتقديم 97% من إجمالي الخدمات الحكومية رقميا.

وبينت أن أبرز المبادرات والتنظيمات التي أُطلقت لأعمال الحكومة ورفع كفاءتها تتمثل في حوكمة المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية، وتحقيق وفورات بأكثر من 400 مليون في الإنفاق الحكومي الرقمي، وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للقطاع الخاص.

وأضافت أن أبرز الخدمات الحكومية بالأرقام تمثلت في تسجيل 4 ملايين وكالة إلكترونية و2.7 مليون جلسة عن بعد من خلال منصة ناجز، وتسجيل 23.5 مليون مستخدم موثق في منصة أبشر، وتوثيق 2.8 مليون عقد إيجار، وتنفيذ 3 ملايين طلب عن طريق منصة بلدي.

وأشارت إلى أن 99% من طالبي الخدمات ينجزون أعمالهم إلكترونيا، وتنفيذ 40 مليار عملية أسبوعيا عبر منظومة توكلنا لأكثر من 25.8 مليون مستخدم، وتوفير 154 مليون فصل افتراضي عبر منصة مدرستي لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة. وفق “أخبار 24”.

وكشفت عن تنفيذ 69 مليون عملية عبر منصة اعتماد، وطلب 30 مليون جرعة عبر منصة صحتي لأكثر من 20 مليون مستفيد.

توفير مالي وكفاءة إنفاق.. “الحكومة الرقمية” تكشف عن إنجازات المملكة في رحلة التحول الرقمي

جديد المحليات
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