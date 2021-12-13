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رياضة > رسميا.. خزينة الاتحاد تنتعش بـ 7 ملايين ريال
13/12/2021   11:52 م

رسميا.. خزينة الاتحاد تنتعش بـ 7 ملايين ريال

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نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على أحكام قضائية نهائية من محاكم القضاء العام في مواجهة عدد من الشركات التجارية.

وقال النادي في بيان رسمي، إن مجموع هذه الأحكام يقدر بمبلغ وقدره 7 ملايين ريال، وذلك في سلسلة من الإجراءات القانونية المتخذة من مجلس الإدارة حفاظا على حقوق النادي.

وقدمت إدارة الاتحاد عددا من البلاغات لشرطة محافظة جدة تجاه الإساءات التي يتعرض لها مسؤولو النادي من مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

ووجهت إدارة الاتحاد الشكر للجهات الرسمية والقضائية، على جهودهم في تطبيق الأنظمة بما يحفظ قوق النادي.

رسميا.. خزينة الاتحاد تنتعش بـ 7 ملايين ريال

رياضة
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