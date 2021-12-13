الأمير تركي بن طلال: ولي العهد يحب عسير ويؤمن بقدرات أهلها.. وهذا ما دار بأول لقاء جمعني به

كشف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الاثنين)، تفاصيل أول لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتكليفه بمهمة تطوير المنطقة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه فوجئ بتوجيه من القيادة بالذهاب إلى القصر الملكي في فبراير 2018، مشيرًا إلى أن طريقة استقبال ولي العهد له أوضحت له أن هناك شيئًا مهمًا بانتظاره.
وأضاف أن ولي العهد أخبره بصدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير، وتطويرها لتصبح في مصاف المناطق المتقدمة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تطوير عسير ولجان تنفيذية للهيئات المختلفة، وتعيينه رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير المنطقة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه استشعر أهمية المسؤولية المسندة إليه من طريقة حديث ولي العهد عن المهمة ومنطقة عسير، موضحًا أن ولي العهد يحبها ويؤمن بقدرات أهلها في النهوض بمنطقتهم ووضعها بمصاف المناطق المتقدمة.
الأمير “تركي بن طلال” يكشف تفاصيل أول لقاء مع سمو “ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان، وتوجيهات سموه لتطوير منطقة عسير لتصبح في مصاف المناطق المتقدمة#استراتيجية_تطوير_منطقة_عسير#تركي_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/Ntz937VA0e
— في الصورة (@almodifershow) December 13, 2021