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رياضة > رئيس النصر يوجه رسالة للجماهير: لا وقت للكلام.. نمر بمرحلة دقيقة ونحتاج إلى العمل
13/12/2021   11:52 م

رئيس النصر يوجه رسالة للجماهير: لا وقت للكلام.. نمر بمرحلة دقيقة ونحتاج إلى العمل

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وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، رسالة إلى الجماهير، بعد سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “مسلي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يعاتبني نصراويون: لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد.. كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي، وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا”.

وتابع “مسلي”: “تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل.. لا وقت للكلام وسيأتي وقته.. والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به”. وفق “أخبار 24”.

رئيس النصر يوجه رسالة للجماهير: لا وقت للكلام.. نمر بمرحلة دقيقة ونحتاج إلى العمل

رياضة
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