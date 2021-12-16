“الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد (الجمعة) وحتى الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الجمعة إلى الإثنين، وتمتد في نفس الفترة لتشمل حائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والرياض. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تهطل أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يومي السبت والأحد، بينما تمتد يوم الاثنين لتشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط.