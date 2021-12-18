مواطنة تروي تجربتها بتأسيس أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل بحائل

روت المواطنة هاجر الزقدي، تجربتها في احتراف ركوب الخيل وتأسيسها أول مشروع نسوي للتدريب على ذلك في حائل.
وقالت المدربة هاجر في تقرير لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنها ورثت حب الخيل وركوبها عن والدها قبل أن تحترف الهواية وتصبح مدربة في تلك المهنة.
ولفتت إلى أنها اصطدمت مع بداية تأسيس أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل بحائل بتقاليد المجتمع، لكن الأمور تحسنت مع تأكيد الأسر بأن المكان مُغلق بالكامل وكل المُدربات داخله من النساء. وفق “أخبار 24”.
فيديو | “هاجر الزقدي” عشقت الخيل منذ نعومة أظفارها.. لتفتتح أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل في #حائل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UpYf9QYpY8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021