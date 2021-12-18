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جديد المحليات > مواطنة تروي تجربتها بتأسيس أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل بحائل
18/12/2021   9:48 ص

مواطنة تروي تجربتها بتأسيس أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل بحائل

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روت المواطنة هاجر الزقدي، تجربتها في احتراف ركوب الخيل وتأسيسها أول مشروع نسوي للتدريب على ذلك في حائل.

وقالت المدربة هاجر في تقرير لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنها ورثت حب الخيل وركوبها عن والدها قبل أن تحترف الهواية وتصبح مدربة في تلك المهنة.

ولفتت إلى أنها اصطدمت مع بداية تأسيس أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل بحائل بتقاليد المجتمع، لكن الأمور تحسنت مع تأكيد الأسر بأن المكان مُغلق بالكامل وكل المُدربات داخله من النساء. وفق “أخبار 24”.

مواطنة تروي تجربتها بتأسيس أول مشروع نسوي للتدريب على ركوب الخيل بحائل

جديد المحليات
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