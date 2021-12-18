تنبيهات برياح نشطة على العاصمة الرياض والشرقية.. وأمطار خفيفة في مكة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجواء أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية اليوم (السبت) برياح نشطة، إلى جانب هطول أمطار في مكة المكرمة.
وأوضح النظام، أن العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والمزاحمية وحوطة بني تميم والمجمعة ورماح بمنطقة الرياض ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً بمدى الرؤية حتى الساعة (05:00) مساءً.
وبيّن أن أجزاء من المنطقة الشرقية وتحديداً الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ستتأثر برياح نشطة وسحب رعدية حتى الساعة (06:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن منطقة مكة المكرمة وخاصة الشعيبة والليث والأجزاء الساحلية ستشهد أمطاراً خفيفة حتى الساعة (04:00) من مساء اليوم.