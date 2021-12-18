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جديد المحليات > تقني ينصح بتوفير كمبيوتر مكتبي للطالب بدلاً من الآيباد.. لهذه الأسباب
18/12/2021   9:49 ص

تقني ينصح بتوفير كمبيوتر مكتبي للطالب بدلاً من الآيباد.. لهذه الأسباب

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نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بضرورة توفير جهاز كمبيوتر مكتبي للطالب لمساعدته في عملية التعليم عن بعد بدلاً من الآيباد المحمول.

وأوضح الحمادي أن توفير الكمبيوتر المكتبي للطالب له عدة مميزات؛ منها معرفة استخدام الكمبيوتر الذي يعتبر أهم المعارف التقنية، ومنع التشتيت لصعوبة التنقل به، وفتح آفاق كبيرة لمصادر معرفة ضخمة، إلى جانب أنه سهل الرقابة والتقيد.

يُشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق أن طلبة المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال سيواصلون دراستهم عن بعد خلال منصتي “مدرستي” و”روضتي”. وفق “أخبار 24”.

تقني ينصح بتوفير كمبيوتر مكتبي للطالب بدلاً من الآيباد.. لهذه الأسباب

جديد المحليات
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