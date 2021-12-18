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جديد المحليات > “الدفاع المدني”: 6 نصائح يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار
18/12/2021   9:48 ص

“الدفاع المدني”: 6 نصائح يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار

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أوصت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بضرورة اتباع عدة نصائح للوقاية من مخاطر هطول الأمطار وجريان السيول وتجمعات المياه.

ونصحت المديرية بعدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار، وعدم تجاوز مجاري السيول تجنباً لازدياد تدفق المياه وسرعة جريانها، إلى جانب ضرورة الحذر والانتباه عندما تغطي المياه جسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً.

كما نصحت بضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى خطورة فعلهم. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني”: 6 نصائح يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار

جديد المحليات
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