بالفيديو.. كاتب صحفي: مشروع إنشاء “دار الأوبرا” المعلن اليوم سيكون من أهم معالم الشرق الأوسط

أكد الكاتب الصحفي محمد الساعد أن مشروع “دار الأوبرا” الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة سيكون من أهم المعالم في الشرق الأوسط.
وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية أن الموقع الاستراتيجي لدار الأوبرا يساعد في الاهتمام بالإرث الحضاري والثقافي والموسيقي الذي تتمتع به المملكة ويمكن نقله إلى العالم.
وبين أن عناصر المشروع الأساسية الترفيهية الكبرى تميزت باستغلال الميزة التنافسية لمدينة جدة ما يساهم في جذب كثير من السياح. وفق “أخبار 24”.
ونوه باستخدام المملكة للتقنيات الحديثة في بناء المشاريع الكبرى الجديدة مما يقلل التكلفة واستخدام الطاقة.
فيديو | كاتب صحفي لـ #نشرة_النهار:
مشروع “دار الأوبرا ” سيكون من أهم المعالم في الشرق الأوسط.. والمملكة سيصبح لديها إرثا حضاريا وموسيقيا مهما#مشروع_وسط_جدة #الإخبارية pic.twitter.com/C7TEIo1k76
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021