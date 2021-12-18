نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. كاتب صحفي: مشروع إنشاء “دار الأوبرا” المعلن اليوم سيكون من أهم معالم الشرق الأوسط
18/12/2021   9:47 ص

بالفيديو.. كاتب صحفي: مشروع إنشاء “دار الأوبرا” المعلن اليوم سيكون من أهم معالم الشرق الأوسط

+ = -
898

أكد الكاتب الصحفي محمد الساعد أن مشروع “دار الأوبرا” الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة سيكون من أهم المعالم في الشرق الأوسط.

وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية أن الموقع الاستراتيجي لدار الأوبرا يساعد في الاهتمام بالإرث الحضاري والثقافي والموسيقي الذي تتمتع به المملكة ويمكن نقله إلى العالم.

وبين أن عناصر المشروع الأساسية الترفيهية الكبرى تميزت باستغلال الميزة التنافسية لمدينة جدة ما يساهم في جذب كثير من السياح. وفق “أخبار 24”.

ونوه باستخدام المملكة للتقنيات الحديثة في بناء المشاريع الكبرى الجديدة مما يقلل التكلفة واستخدام الطاقة.

بالفيديو.. كاتب صحفي: مشروع إنشاء “دار الأوبرا” المعلن اليوم سيكون من أهم معالم الشرق الأوسط

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189904.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.