موعد انضمام “حجازي” لبعثة الاتحاد في الأحساء

ينضم محترف الاتحاد، المدافع المصري أحمد حجازي، لبعثة فريقه التي تصل، الأحد، إلى الأحساء استعدادا للقاء الفتح، الإثنين، ضمن مباريات ثمن نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وغادر حجازي من قطر إلى الأحساء مباشرة وفقًا لـ” الرياضية”، بعد فراغه من مواجهة منتخب بلاده أمام قطر، السبت، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب.
وفي سياق متصل، ركز مدرب الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا، في التدريبات التي جرت على ملعب النادي، السبت، على النواحي التكتيكية، كما طبق اللاعبون العديد من الجمل الفنية التي يرغب المدرب في اعتمادها خلال مواجهة الفتح.