أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صدور الموافقة السامية على إنشاء “مركز سارة السديري لدراسات المرأة” في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقيمة 20 مليون ريال لدعم المركز.
وقال الوزير، إن المركز يهدف لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، ودعم مشروعات البحث العلمي حول المرأة، وجهودها في التنمية الوطنية الشاملة، لافتاً إلى أن إنشاء المركز يُعد نقلة نوعية في دراسات المرأة، وتقديم الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تسهم في بناء وتأصيل المعرفة.
وأضاف أن المركز سيسهم في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتعظيم الأثر في إسهامات المرأة العلمية والبحثية؛ وفق مستهدفات ومؤشرات عمل تراعي زيادة حجم المشاركة، وتنوع المحتوى، وتعدد المجالات العلمية، والعائد المتحقق على التنمية الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى القدرات العلمية والبحثية للمرأة السعودية، والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن المركز يمثل إحدى المبادرات المهمة في دعم المرأة السعودية، وذلك لدورها المحوري كشريك فاعل في التنمية.