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جديد المحليات > تأهيل قرية “آل ينفع” التراثية
13/05/2024   8:02 ص

تأهيل قرية “آل ينفع” التراثية

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أنهت أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيل وتطوير قرية “آل ينفع” التراثية في مركز “تمنية”، وذلك بهدف جعلها مقصدًا للزائرين والسائحين الذين يحرصون على زيارتها من مختلف بلدان العالم.

وتعتبر القرية من أبرز القرى التراثية والسياحية التابعة لمركز “الشعف” بمنطقة عسير، حيث تبعد عن مدينة أبها مسافة 45 كيلومترًا، وتضم بين جنباتها عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية، ويبرز فيها التراث العمراني لمنطقة عسير، المتميزة بمناخها المعتدل وطبيعتها الخضراء.

وفيما يتعلق بمشروع الترميم، أوضح المهندس بندر النفيعي وكيل الأمين للمشاريع بأمانة المنطقة أنه اشتمل على عدة مراحل على مساحة أكثر من 60 ألف متر مربع، بداية بإعادة تأهيل الممرات والساحات باستخدام التكسية الحجرية لكامل القرية، يليه تركيب إضاءة مناسبة في كافة الممرات والساحات تتناسب مع القيمة التراثية للقرية، إضافة لتصريف مياه الأمطار باستخدام الأخشاب الطبيعية، وجرى تنفيذ المشروع بطرق هندسية تسهل على الزائرين التعرف على جميع مكونات القرية وتاريخها العريق.

تضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية

تضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية

تضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية

تضم عددًا من المباني الأثرية والمساجد والقلاع التاريخية

وفق “أخبار 24”.

تأهيل قرية “آل ينفع” التراثية

جديد المحليات
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