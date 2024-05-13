مساعدات طبية وغذائية لـ3 دول من “سلمان للإغاثة”

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشاريعه ومبادراته الإنسانية لإغاثة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، ومنها توزيع الغذاء والمساعدات الإيوائية، وتقديم الخدمات الصحية.
ووزّع المركز 1075 سلة غذائية استفاد منها 6.682 فرداً، من الأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في السودان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في البلاد.
كما جرى توزيع 500 حقيبة إيوائية استفاد منها 3500 فرد، من الأسر الأشد ضعفًا في المناطق المتضررة من الفيضانات في منطقة تشاغي بإقليم بلوشستان في باكستان.
ودعماً للمحتاجين باليمن، قدّم مشروع حملة التحصين ضد مرض الحصبة وحصر أعداد النساء الحوامل ومتابعتهن في محافظتَيْ حجة وصعدة، خدماته العلاجية لـ 4332 مستفيداً خلال الفترة من 29 إبريل وحتى 4 مايو 2024م. وفق “أخبار 24”.
واستفاد من الحملة في محافظة حجة 2441 طفلاً بمديرية حيران، و843 طفلاً بمديرية حرض، و357 طفلاً بمديرية عبس، و663 طفلاً بمديرية ميدي، كما استفاد من الحملة في مديرية رازح بمحافظة صعدة 28 طفلاً.
ونفّذ المركز مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في 7 محافظات يمنية، حيث جرى توفير التجهيزات المكتبية الأساسية للمدارس، وتوزيع الحقائب المدرسية، وتنمية قدرات المعلمين والموجهين، وتجهيز الفصول البديلة، وتيسير إجراءات قبول الفتيات النازحات، وتدريب وتمكين معيلات أسر الطالبات اليتيمات في مجالات المشغولات اليدوية.