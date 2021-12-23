حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
ولفت إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 36 كم/ ساعة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.
وبين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.