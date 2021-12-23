“الغذاء والدواء”: 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن 5 أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل، من بينها خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها، ما يقلل من فاعلية المواد الحافظة.
وبيّنت الهيئة، أن تلك الأخطاء تشمل عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام، وهو ما يتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا، إلى جانب مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.
ولفتت إلى أن الأخطاء تتضمن عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة، وعدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام؛ فذلك يجعل المنتج معرّضاً للهواء ما يفقده فاعليته ويكون معرّضاً للبكتيريا أو الفطريات.
وفق “أخبار 24”.