نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل
23/12/2021   8:39 ص

“الغذاء والدواء”: 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

+ = -
651

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن 5 أخطاء شائعة تؤثر في صلاحية منتجات التجميل، من بينها خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها، ما يقلل من فاعلية المواد الحافظة.

وبيّنت الهيئة، أن تلك الأخطاء تشمل عدم تنظيف اليدين والأدوات مثل فرش المكياج والإسفنج قبل الاستخدام، وهو ما يتسبب في تلوث المنتج بالبكتيريا، إلى جانب مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين.

ولفتت إلى أن الأخطاء تتضمن عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من قبل الشركة الصانعة، وعدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام؛ فذلك يجعل المنتج معرّضاً للهواء ما يفقده فاعليته ويكون معرّضاً للبكتيريا أو الفطريات.

صلاحية منتجات التجميل

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: 5 أخطاء شائعة تؤثر على صلاحية منتجات التجميل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190633.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.