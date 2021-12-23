الدفاع المدني يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. ويدعو لتوخي الحيطة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الخميس)، من احتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتى الأحد المقبل، داعية الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء.
وناشد المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، الجميع توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أوضح في وقت سابق أنه اعتبارًا من غد الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق “المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وحائل” بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق “القصيم، والرياض، والشرقية” بأمطار متوسطة في مجملها.