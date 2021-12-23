“الأرصاد”: الأجواء الأسبوع المقبل لطيفة ولن يكون هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة

أوضح محلل طقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل أنه من المتوقع أن تكون الأجواء خلال الأسبوع القادم لطيفة ورائعة، حيث تميل السماء أن تكون غائمة حتى نهاية الأسبوع، مبينًا أنه لن يكون هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة غدًا في منطقة الرياض إلى 9 درجات مئوية لتأثرها بالكتلة الهوائية الباردة، مضيفاً أن الأجواء ستبقى باردة على المناطق الشمالية، وتلامس درجات الحرارة في منطقة الجوف درجة أو درجتين.
وأشار إلى أن درجات الحرارة سترتفع قليلا مع بداية الأسبوع المقبل بسبب الغطاء السحابي الذي سيجعل الأجواء أدفأ، لافتًا إلى أنه مع نهاية الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن اليوم هو ثاني أيام فصل الشتاء فلكيًا وسينتهي مع شهر مارس، وستكون الفرصة قائمة مع المنخفضات الحركية لتساقط الثلوج في تبوك، منوهًا إلى أن فصل الشتاء لهذه السنة أدفأ بمعدل يتراوح بين نصف ودرجة مئوية كاملة.