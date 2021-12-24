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جديد المناطق > تنبيهات برياح وغبار على الرياض ونجران وأمطار رعدية بمكة وعسير وثلوج وصقيع في تبوك
24/12/2021   11:32 ص

تنبيهات برياح وغبار على الرياض ونجران وأمطار رعدية بمكة وعسير وثلوج وصقيع في تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن أجزاءً من منطقتي الرياض ونجران ستشهد رياحاً نشطة مع أتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح اليوم (الجمعة) وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف أن أجزاءً من مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يصاحبها تدن في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن محافظتي جبل اللوز وعلقان في منطقة تبوك، ستشهدان موجة باردة يصاحبها تدن في مدى الرؤية مع تساقط للثلوج وتكون للصقيع، تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.

تنبيهات برياح وغبار على الرياض ونجران وأمطار رعدية بمكة وعسير وثلوج وصقيع في تبوك

جديد المناطق
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