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رياضة > “بن مساعد” يُعلق على تجديد الهلال لعقود هذا الرباعي
25/12/2021   1:11 م

“بن مساعد” يُعلق على تجديد الهلال لعقود هذا الرباعي

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علق رئيس الهلال السابق عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، علي تجديد ناديه لعقود رباعي الفريق محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري.

وكتب بن مساعد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجديد عقود محمد البريك وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري عمل كبير جدًا وفي غاية الأهمية”.

وأضاف: “شكرًا للرئيس فهد بن نافل وإدارته، وجزيل الشكر للأمير الوليد بن طلال من كل جمهمور الهلال ومحبيه”.

وأعلن نادي الهلال، مساء الجمعة، تجديد عقد محمد البريك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، رسميًا، حتى عام 2025. وفق “أخبار 24”.

وبات البريك ثاني لاعب تجدد إدارة الهلال عقده خلال الموسم الرياضي الجاري بعد سالم الدوسري، الجناح الذي سيبقى مع الفريق حتى 2025 بموجب الجديد.

“بن مساعد” يُعلق على تجديد الهلال لعقود هذا الرباعي

رياضة
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