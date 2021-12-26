“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع

أعلنت وزارة التعليم، مساء السبت، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع، عبر قنوات “عين”، على تردد عربسات 12437، أو عبر منصة مدرستي.
وأبانت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومية للصفوف المتوسطة وكذلك الثانوية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة السابعة صباحا ويُعاد طول اليوم.وفق “أخبار 24”.
أما جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الرابع، فسيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد أيضا طوال اليوم، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/DYt1AKH5gx
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 25, 2021