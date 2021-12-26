أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن التمويل العقاري من البنوك ليس ربا.
جاءت فتوى الشيخ المطلق في معرض رده على سؤال متصل ببرنامج “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام”، عن شبهة الربا في التمويل العقاري، بخصوص عمارة اشتراها عن طريق البنك مدعومة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقال المطلق، إن شراء العقار الذي تدعمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري وتنفذه جميع البنوك السعودية ليس فيه ربا، وفيه فتاوى شرعية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن البنوك، وأنه لا يعلم شيخًا أفتى بأن هذا النوع من المعاملات المالية “ربا”. وفق “أخبار 24”.
الشيخ عبدالله المطلق: التمويل العقاري من البنوك ليس ربا pic.twitter.com/x2BABZnDuO
— بورصةالاسهم السعودية (@sahmycom) December 26, 2021