نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المطلق”: التمويل العقاري من البنوك ليس ربا
26/12/2021   4:13 م

“المطلق”: التمويل العقاري من البنوك ليس ربا

+ = -
781

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن التمويل العقاري من البنوك ليس ربا.

جاءت فتوى الشيخ المطلق في معرض رده على سؤال متصل ببرنامج “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام”، عن شبهة الربا في التمويل العقاري، بخصوص عمارة اشتراها عن طريق البنك مدعومة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقال المطلق، إن شراء العقار الذي تدعمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري وتنفذه جميع البنوك السعودية ليس فيه ربا، وفيه فتاوى شرعية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن البنوك، وأنه لا يعلم شيخًا أفتى بأن هذا النوع من المعاملات المالية “ربا”. وفق “أخبار 24”.

“المطلق”: التمويل العقاري من البنوك ليس ربا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191160.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.