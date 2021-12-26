استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في الإمارة اليوم (الأحد)، المعزين في وفاة أخيه الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله.
وتوافد على الإمارة لتقديم واجب العزاء أصحاب الفضيلة والمسؤولون ومشايخ القبائل وعدد من أهالي منطقة الباحة.
وأعرب الأمير حسام عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.
وتُوفي الأمير نهار بن سعود يوم الأربعاء الماضي، وشيّع المصلون جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.