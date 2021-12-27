قيمتها تتجاوز 750 ألف استرليني.. صحيفة بريطانية تكشف عن ثروة محمد صلاح من السيارات الفارهة

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن عدد السيارات التي يمتلكها اللاعب المصري، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 755 ألف جنيه إسترليني.
ويمتلك “صلاح” وفقًا لصحيفة “The Sun” مجموعة فاخرة من السيارات، يبلغ عددها 6، أحدثها “بنتلي كونتيننتال جي تي”، وتبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة.
وتشمل المجموعة سيارة “لامبورغيني أفينتادور”، وهي الأسرع ضمن السيارات الستة، إذ تبلغ سرعتها 218 ميلا في الساعة، ويصل سعرها إلى 271 ألف جنيه إسترليني، بخلاف “أودي كيو 7″، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، وأقل سياراته سعرًا وأداءً هي “تويوتا كامري” والتي يبلغ سعرها 29 ألف إسترليني. وفق “أخبار 24”.
ويُضاف للمجموعة، سيارتا “مرسيدس”، الأولى “إيه إم جي جي إل إي كورب” التي يستخدمها عادة للذهاب للتدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية “إس إل إس إيه إم جي” وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية، وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.