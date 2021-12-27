بالفيديو.. “البكيري”: النصر يضغط على “حمدالله” من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي

قال الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، إن نادي النصر يضغط على لاعبه السابق، عبدالرزاق حمدالله، من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي.
وأضاف، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن من حق نادي النصر أن يطالب بحقوقه المالية والأدبية والقانونية سواء مع “حمدالله” أو غيره.
ونوه بأن نادي النصر قام بعد فسخ عقده مع “حمدالله” بإرسال خطاب تسوية له، وعرض فيه على اللاعب منحه نصف المبلغ الذي يطالب به، والمقدر بنحو 7 أو 8 ملايين ريال دون الذهاب إلى المحاكم، مضيفا أن النصر قد يضغط على اللاعب من أجل إتمام هذه التسوية. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن نادي الاتحاد أعلن مؤخرًا تعاقده مع “حمدالله”، وذلك بعد أيام من إعلان نادي النصر فسخ تعاقده مع اللاعب لسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
محمد البكيري :
النصر يضغط على “حمدالله” من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي ..
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/okHfNR8pIk
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 26, 2021