نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. “البكيري”: النصر يضغط على “حمدالله” من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي
27/12/2021   2:03 م

بالفيديو.. “البكيري”: النصر يضغط على “حمدالله” من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي

+ = -
1106

قال الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، إن نادي النصر يضغط على لاعبه السابق، عبدالرزاق حمدالله، من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن من حق نادي النصر أن يطالب بحقوقه المالية والأدبية والقانونية سواء مع “حمدالله” أو غيره.

ونوه بأن نادي النصر قام بعد فسخ عقده مع “حمدالله” بإرسال خطاب تسوية له، وعرض فيه على اللاعب منحه نصف المبلغ الذي يطالب به، والمقدر بنحو 7 أو 8 ملايين ريال دون الذهاب إلى المحاكم، مضيفا أن النصر قد يضغط على اللاعب من أجل إتمام هذه التسوية. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد أعلن مؤخرًا تعاقده مع “حمدالله”، وذلك بعد أيام من إعلان نادي النصر فسخ تعاقده مع اللاعب لسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

بالفيديو.. “البكيري”: النصر يضغط على “حمدالله” من أجل الوصول لتسوية بأقل ضرر مالي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191302.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.