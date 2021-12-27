“ليوناردو جيل” يوافق على التنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد.. ولكن بشرط

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن المستحقات المتأخرة للاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل، لدى نادي الاتحاد، والتي يسعى مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي من التخلص منها من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب الاتحاد المعار إلى كولو كولو التشيلي، وافق على التنازل عن مستحقاته المتأخرة.
وأشارت المصادر إلى أن المحترف الأرجنتيني قرر التنازل عن مستحقاته البالغة 4 ملايين ريال؛ مقابل تنازل إدارة نادي الاتحاد عن المدة المتبقية من عقده.
وتسعى إدارة نادي الاتحاد للعمل على استخراج شهادة الكفاءة المالية من أجل قيد لاعبين خلال فترة الانتقالات “الشتوية” التي ستبدأ في الثاني من شهر يناير المقبل، حتى 30 من الشهر ذاته.
وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت عن الالتزامات المالية المطلوبة على الأندية يوم (الجمعة) الماضي، حيث يتطلب على نادي الاتحاد سداد مبلغ (39.496.730)، لضمان الحصول على الكفاءة المالية.