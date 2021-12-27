رئيس الاتحاد: موقفنا من ضم “حمدالله” قانوني 100%

تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنمار الحائلي، عن موقف النادي القانوني من ضم المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة موسم ونصف.
وقال الحائلي، في تصريحات عقب مباراة الاتحاد والاتفاق: “موقفنا القانوني في ضم حمدالله متأكدين منه وقانوني 100%”.
وأوضح أنمار الحائلي في تصريحاته: “حمدالله لاعب كبير، وإضافة كبيرة لنادي الاتحاد، وبإذن الله يساعد زملاءه اللاعبين”.
ونجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وأعلن نادي الاتحاد، مساء السبت الماضي، توقيع العقود رسميا مع لاعب الفريق الجديد، المغربي، عبدالرزاق حمدالله، لمدة موسم ونصف.