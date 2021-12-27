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رياضة > بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. خالد الغنام يوجه رسالة إلى جماهير النصر
27/12/2021   2:02 م

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. خالد الغنام يوجه رسالة إلى جماهير النصر

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طمأن لاعب فريق النصر، خالد الغنام، جماهيره عقب تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة بعد 45 دقيقة فقط من مباراة فريقه أمام الحزم، التي أُقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز النصر على نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة جمعتهما على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري المحترفين.

واضطر الجهاز الطبي للنصر خلال المباراة إلى نقل لاعب الفريق خالد الغنام، إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة الرياض بعد مرور 45 دقيقة فقط من لقاء الحزم، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشف مصدر في إدارة النصر، وفقا لـ”الميدان الرياضي” عن رفض الجهاز الطبي دخول خالد الغنام في الشوط الثاني بعد أن عانى من ارتفاع حرارته، وسيخضع اللاعب لفحص طبي في أحد المستشفيات. وفق “أخبار 24”.

وقال الغنام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”: “شكرا لكل من سأل عني، ابشركم أنا بخير ودامت افراحكم ياعالميين”.

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. خالد الغنام يوجه رسالة إلى جماهير النصر

رياضة
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