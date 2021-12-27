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جديد المحليات > بعد غياب طويل .. ظهور جديد للإعلامي داود الشريان برفقة الشاب خالد
27/12/2021   10:58 م

بعد غياب طويل .. ظهور جديد للإعلامي داود الشريان برفقة الشاب خالد

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ظهر الإعلامي داود الشريان بعد غياب عن الظهور على الساحة الإعلامية.

ونشر الإعلامي عثمان العمير صورا للشريان برفقة الفنان الجزائري الشاب خالد.

وأوضح العمير أن الصور جاءت أثناء لقاء تليفزيوني مع الشاب خالد.

ظهور جديد للإعلامي داود الشريان برفقة الشاب خالد

ظهور جديد للإعلامي داود الشريان برفقة الشاب خالد

وفق “أخبار 24”.

بعد غياب طويل .. ظهور جديد للإعلامي داود الشريان برفقة الشاب خالد

جديد المحليات
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