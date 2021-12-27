بعد غياب طويل .. ظهور جديد للإعلامي داود الشريان برفقة الشاب خالد

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ظهر الإعلامي داود الشريان بعد غياب عن الظهور على الساحة الإعلامية.
ونشر الإعلامي عثمان العمير صورا للشريان برفقة الفنان الجزائري الشاب خالد.
وأوضح العمير أن الصور جاءت أثناء لقاء تليفزيوني مع الشاب خالد.
وفق “أخبار 24”.
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