الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.
وكشف تقرير المركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق “الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، الباحة” بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما ستتأثر مناطق “جازان، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية” بأمطار متوسطة في مجملها.
وأهاب الحمادي بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.