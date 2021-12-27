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28/12/2021   1:46 ص

بالفيديو والصور.. مجلس صلح في برنامج سمو ولي العهد للتسامح

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تم بفضل الله عزوجل وفي ظل برنامج سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي مجلس صلح بين محمد بن عبدالله الحسون و سعد بن علي الماجد في مجلس الشيخ بدر بن كلثم آل سعد وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله وبدون مقابل بحضور المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ سعد بن علي آل عجلان القريني والشيخ محمد بن مجول آل أبو سباع والشيخ جروان بن محمد بن مرهان آل عبدان والشيخ سعد بن محمد الخضراني وأعيان آخرون .
وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة أثنى فيها على الله عزوجل ثم على القيادة الحكيمة التي جعلت هذا البرنامج المتميز والذي يواصل حصد إنجازاته بفضل الله ثم بدعم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله .

وقد صرح لصحيفة الخرج الشيخ المكلف بالبرنامج عامر بن حزام بن معضد آل خرصان بهذه المناسبة شاكرًا الله عزوجل ثم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله على تكليفه بهذا البرنامج الذي لا زال يواصل مسيرته منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة ، مشيدًا با أطراف القضية ، منوهًا بتغطية منصة الخرج اليوم بقيادة الإعلامي الكبير سعود الضحوك .

بالفيديو والصور.. مجلس صلح في برنامج سمو ولي العهد للتسامح

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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