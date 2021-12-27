حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، شكوى نادي النصر ضد لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، قرارًا برفض شكوى نادي النصر ضد نجم الهلال، بشأن استخدامه العنف المفرط والسلوك المشين تجاه محترف الفريق، البرازيلي أنسيلمو، حيث أفاد حكم المباراة أنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو لم يتضح أي مقصد للعنف.
كما قررت اللجنة تغريم نادي النصر 40000 ألف ريال، بسبب نشر تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي في “تويتر” والإساءة للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم.
ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى النصر، ضد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم بشأن تصريحه خلال أحد البرامج التليفزيونية حول تأجيل بعض مباريات الأندية ومن ضمنها نادي النصر.
وفق “أخبار 24”.