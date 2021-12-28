الحقيل: الأنشطة العقارية حققت نمواً بمقدار 6%.. و100 ألف أسرة جديدة تدخل ضمن الطلب في السوق

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أن نشاط التشييد والبناء حقق خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّلت الأنشطة العقارية نمواً بمقدار 6% خلال الفترة ذاتها.
وبين الحقيل أن السوق العقاري شهد نمواً سنوياً في عدد الوحدات بأكثر من 375 ألف وحدة متنوعة، موضحًا أن أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق سجّلت نحو 100 ألف أسرة في جميع المناطق.
وأضاف أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية كونه ثاني أكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي، ولارتباطه بنمو أكثر من 120 قطاعا اقتصاديا.
وأشار إلى أن منظومة القطاع العقاري حققت نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، كما قفزت نسبة المحتوى المحلي في مشاريع القطاع العقاري من 35% قبل برنامج الإسكان إلى 81% هذا العام متخطية النسبة المستهدفة والتي كانت 75%. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري” بنسخته الثانية، والذي يستمر حتى 31 ديسمبر، في قاعة المؤتمرات، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.