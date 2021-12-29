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جديد المحليات > صورة للملك فهد في السبعينيات الهجرية خلال زيارته لدورة تدريب للمعلمين بالطائف
29/12/2021   8:13 ص

صورة للملك فهد في السبعينيات الهجرية خلال زيارته لدورة تدريب للمعلمين بالطائف

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أظهرت صورة متداولة الملك فهد بن عبدالعزيز، خلال زيارته لدورة خاصة بتدريب المعلمين في محافظة الطائف، حينما كان يشغل منصب وزير المعارف.

وبيّنت الصورة التي تعود إلى السبعينيات الهجرية، الملك فهد يقف مبتسماً وخلفه مجموعة من المعلمين المشاركين في الدورة التدريبية.

جدير بالذكر أن الملك فهد بن عبدالعزيز تولى منصب وزير المعارف عام 1953 م، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية عام 1967 م، وظل في هذا المنصب حتى أصبح ولياً للعهد عام 1975 م. وفق “أخبار 24”.

صورة للملك فهد في السبعينيات الهجرية خلال زيارته لدورة تدريب للمعلمين بالطائف

جديد المحليات
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