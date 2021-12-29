صورة للملك فهد في السبعينيات الهجرية خلال زيارته لدورة تدريب للمعلمين بالطائف

أظهرت صورة متداولة الملك فهد بن عبدالعزيز، خلال زيارته لدورة خاصة بتدريب المعلمين في محافظة الطائف، حينما كان يشغل منصب وزير المعارف.
وبيّنت الصورة التي تعود إلى السبعينيات الهجرية، الملك فهد يقف مبتسماً وخلفه مجموعة من المعلمين المشاركين في الدورة التدريبية.
جدير بالذكر أن الملك فهد بن عبدالعزيز تولى منصب وزير المعارف عام 1953 م، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية عام 1967 م، وظل في هذا المنصب حتى أصبح ولياً للعهد عام 1975 م. وفق “أخبار 24”.
#التعليم على رأس أولويات المؤسس متصلةً إلى #ولي_العهد..
زيارة #الملك_فهد رحمه الله لدورة تدريب المعلمين في الطائف و كان آنذاك وزيراً للمعارف في السبعينيات الهجرية.
صورة وصلتنا من أحد المتابعين.@waleed2000ii2 pic.twitter.com/iQrH93XHE2
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) December 28, 2021