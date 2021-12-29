“الغذاء والدواء” تصدر دليلاً إرشادياً للتعامل السليم مع أغذية الحيوانات الأليفة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلاً إرشادياً للتعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة بعنوان “سلامة التعامل مع أغذية الحيوانات الأليفة”، لتوضيح كيفية اختيار النظام الغذائي المناسب والصحي للحيوان الأليف.
وتضمن الدليل الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار الغذاء للحيوان، ونوعية الأغذية التي تعطى للحيوان، والضوابط التي يجب مراعاتها عند إعطاء الحيوان طعاماً نيئاً، وكيفية تخزين الأغذية والتعامل معها بشكل آمن.
ونصحت بعدم إطعام الحيوانات أغذية نيئة لاحتمالية احتوائها على بكتيريا وجراثيم قد تنتقل للإنسان، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون وتنظيف وتطهير الأسطح بعد التعامل مع الحيوان وكذلك الأدوات المستخدمة في تقطيع الغذاء.
وشددت على أنه من المهم عدم ترك الحيوان يلعق فم ووجه مربيه بعد تناوله الطعام، وكذلك عدم لعق أي من الجروح الموجودة لدى الشخص، وتخزين طعام الحيوان في مكان بعيد عن تخزين الطعام البشري، وعدم إطعامه في نفس الأوعية المستخدمة للطعام البشري. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى ضرورة الانتباه ألا يلمس الأطفال طعام الحيوانات وخاصة من هم أقل من 5 سنوات الذين قد يأكلون تلك الأطعمة حيث إن مناعتهم تكون في طور النمو، والإشراف عليهم عند غسيل أيديهم بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.
ويمكن الاطلاع على الدليل بالتفصيل من خلال الرابط التالي.