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جديد المحليات > محامٍ يوجه نصائح قانونية لكل من يرغب في تأجير سيارة من خلال العقد الموحد لتأجير السيارات
29/12/2021   8:13 ص

محامٍ يوجه نصائح قانونية لكل من يرغب في تأجير سيارة من خلال العقد الموحد لتأجير السيارات

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وجه المحامي عبدالمجيد الموسى نصائح قانونية لكل من يرغب في تأجير سيارة من خلال العقد الموحد لتأجير السيارات بعد اعتباره سنداً تنفيذياً بدءاً من مطلع العام المقبل.

وقال الموسى خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المستأجر عليه أن يكون واعياً بالالتزامات التي تقع على عاتقه وعلى عاتق المؤجر وهي موجودة في لائحة نشاط تأجير السيارات، وخاصة حالتي إساءة استخدام السيارة من قبل المستأجر، وانتهاء عقد الإيجار دون تجديد.

وأوضح أن المؤجر لا يمكنه سحب السيارة من المستأجر في الحالتين سابقتي الذكر، ولكن يتوجب عليه الرجوع إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن العقد الموحد يوقف خدمات المؤجر ويُجبره على تسليم السيارة وإعادتها بالقوة الجبرية إلى المكتب في حال مماطلته في دفع المستحقات أو الإخلال بشروط العقد. وفق “أخبار 24”.

محامٍ يوجه نصائح قانونية لكل من يرغب في تأجير سيارة من خلال العقد الموحد لتأجير السيارات

جديد المحليات
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