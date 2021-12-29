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رياضة > وفاة لاعب الاتحاد السابق “صلاح المولد”
29/12/2021   1:09 م

وفاة لاعب الاتحاد السابق “صلاح المولد”

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توفي اليوم (الأربعاء)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سابقا، صلاح المولد، فيما قدم عدد من اللاعبين والإعلاميين الرياضيين تعازيهم لأسرة الفقيد.

وكان “المولد” عانى في السنوات الأخيرة أزمات صحية، وظهر في مقطع فيديو متداول له وهو يقدم شكره لعدد من الشخصيات الاتحادية التي دعمته خلال أزمته.

وعبر عدد من الشخصيات الرياضية عن حزنهم على فراقه، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفق “أخبار 24”.

وفاة لاعب الاتحاد السابق “صلاح المولد”

رياضة
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