وفاة لاعب الاتحاد السابق “صلاح المولد”

توفي اليوم (الأربعاء)، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سابقا، صلاح المولد، فيما قدم عدد من اللاعبين والإعلاميين الرياضيين تعازيهم لأسرة الفقيد.
وكان “المولد” عانى في السنوات الأخيرة أزمات صحية، وظهر في مقطع فيديو متداول له وهو يقدم شكره لعدد من الشخصيات الاتحادية التي دعمته خلال أزمته.
وعبر عدد من الشخصيات الرياضية عن حزنهم على فراقه، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.
#كابتن_صلاح_الموالد
انتقل الكابتن والاخ العزيز لاعب @ittihad إلي رحمة الله
الله يرحمه يارب ويغفر له ويدخله فسيح جناته
سامحني يا العزيز لم نصدق معك مثل ما صدقت مع الجميع
العزاء لكل محبين اصلاح وجميع
الرياضين واسرته الصغيره والده واخوانه وابنته الوحيده بيان
الم كبير يعتصر القلب pic.twitter.com/JiLtlnY6nv
— محمد سويد (@MohammedSawid) December 29, 2021
انتقل الى رحمة الله تعالى الكابتن صلاح المولد لاعب فريق الاتحاد السابق .
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون .
رحمك الله ابوبندر .#صلاح_المولد_في_ذمة_الله
— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) December 29, 2021
رحم الله لاعب الاتحاد السابق ونجمه صلاح المولد وغفر له واثابه وثبته عند السؤال. رحل صلاح وترك خلفه تاريخ وذكريات لا تنسى لمن عاصر جيله. اللهم اكتب له الجنة ونعيمها، وتغشاه برحمتك. pic.twitter.com/08iM6TlFBt
— احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) December 29, 2021
وفق “أخبار 24”.