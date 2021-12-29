نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الكشف عن تفاصيل عرض الهلال لضم حارس الأهلي محمد العويس
29/12/2021   1:09 م

الكشف عن تفاصيل عرض الهلال لضم حارس الأهلي محمد العويس

+ = -
781

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع حارس مرمى فريق الأهلي، محمد العويس، وذلك بعد الأنباء التي أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وقال “البدر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏‎الهلال يرغب بقوة في التعاقد مع حارس المنتخب السعودي والنادي ‎الأهلي الكابتن محمد العويس.. مدة العقد 3 سنوات، وراتب 6 ملايين ريال في الموسم”.

وأوضح “البدر”، أن محمد العويس أبلغ الأهلاويين برغبته في استلام المستحقات المتأخرة (6 ملايين و400 ألف) ريال قبل بدء مفاوضات للتجديد.وفق “أخبار 24”.

وأشار البدر إلى أن نادي النصر يُفاوض حارسًا أجنبيًا ولا يوجد أي نية لدى مجلس إدارته برئاسة مسلي آل معمر حتى اللحظة، للدخول في أي مفاوضات مع الحارس الدولي.

الكشف عن تفاصيل عرض الهلال لضم حارس الأهلي محمد العويس

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191596.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.