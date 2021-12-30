إدارة النصر تشكو “حمدالله” إلى “فيفا”.. وتخاطب الاتحاد بشأن دخوله في القضية

كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، يتمسك بموقفه القانوني، ضد لاعبه السابق المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد انتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية” إن إدارة النصر تتمسك بموقفها تجاه تقديم شكوى رسمية ضد عبدالرزاق حمدالله، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأسباب قانونية مشروعة.
وأوضحت المصادر، أن إدارة النصر رفضت كافة الوساطات لإنهاء الخلاف، بعد إعطاء اللاعب عدة فرص لدفع الشرط الجزائي البالغ نحو 20 مليون يورو، وعدم استجابته.
وأكدت المصادر، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر أرسلت خطابًا رسميًّا إلى نظيرتها في الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية.
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن حمدالله وصله خطاب فسخ عقده من قبل إدارة النصر، وطالبته الإدارة بالشرط الجزائي وتم إرسال الخطاب إلى اتحاد القدم.
وقال أنمار الحائلي في تصريحات سابقة: “موقفنا القانوني في ضم حمدالله متأكدين منه وقانوني 100%.. حمدالله لاعب كبير، وإضافة كبيرة لنادي الاتحاد، وبإذن الله يساعد زملاءه اللاعبين”.