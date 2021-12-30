أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، عدة تنبيهات بأمطار رعدية بعدد من المناطق، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية بأخرى.
وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، والشرقية، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مبيناً أن الحالة تبدأ في بعض محافظات مكة من الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.
وأضاف أن عدداً من المحافظات بمناطق الرياض، والجوف، وجازان، ستشهد أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن الحالة ستستمر في الرياض والجوف حتى الـ8 مساء، أما في جازان فتبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ4 مساء. وفق “أخبار 24”.