تعرّف على البروتوكولات الصحية المحدثة لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الجمعة)، عن تفاصيل البروتوكولات الصحية المحدثة لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة العامة “وقاية”.
وبيّنت الوزارة تلك التفاصيل عبر مجموعة من العناوين الرئيسية، والتي تضمّنت: “اشتراطات الوقاية و بيئة المرافق، والتباعد الجسدي، ومراقبة الأعراض والإبلاغ، والتوعية، وآلية التنفيذ”.
اشتراطات الوقاية و بيئة المرافق
وتضمّنت أنه يتوجب على جميع قاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها استخدام برنامج توكلنا لإدارة التجمعات، وذلك بتوفير ملصق الباركود الخاص بتوكلنا عند بوابات الدخول والخروج، والتأكد من قيام الحضور_ يستثنى من ذلك العاملون_ بمسح الباركود عن الدخول والخروج.
كما لا يسمح بدخول أي شخص إلا إذا كان من مكتملي التحصين “جرعتين”، وأن تكون الحالة في تطبيق توكلنا “محصن”، ويجب على الحضور والعاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات، ويجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي عند التعامل مع الأغراض الشخصية للعملاء.
ويجب أيضاً تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة، فيما يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية، مع الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل و بعد كل استخدام للقاعة، مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه. وفق “أخبار 24”.
كما يجب إزالة الاوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم، واتباع الارشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام، مع الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات دورياً، واتباع الارشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من “وقاية”
ويجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، كما يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة، مع الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات، وضرورة تغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.
كما شملت الاشتراطات توفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب، حيث يسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة و وضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات، على أن تطبق الأماكن المخصصة للطعام في القاعات كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما تطبق القاعات المتواجدة في الفنادق والشقق المفروشة كافة إجراءات بروتكولات مرافق الإيواء السياحة، وتطبق القاعات المتواجدة في الاستراحات إجراءات بروتكولات الأماكن الترفيهية.
التباعد الجسدي
وشدّدت الهيئة على وجوب وضع علامات أو ملصقات واضحة للوقوف على الأرضيات وفي أماكن الانتظار وعند البوفيه، لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف، كما يجب تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي بحيث يكون بين كل طاولة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات أو الكراسي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.
كما يجب منع التزاحم على في المنطقة المخصصة للفرقة الموسيقية وتقليلهم إلى أقل عدد ممكن وضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ويجب منع التزاحم عند التكريم وذلك بتقليل العدد المتواجد في منصة التكريم ومنع المصافحة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ويجب أيضاً ضمان التباعد الاجتماعي بين أماكن الجلوس للحضور مثل الكراسي والكنب بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل كرسي مخصص للجلوس والآخر، فيما يجب وضع علامات للأماكن المخصصة للجلوس بحيث تضمن مكان خالي لمسافة متر ونصف في حال كانت أماكن الجلوس مثبتة.
مراقبة الأعراض والإبلاغ
وفيما يخص مراقبة الأعراض شدّدت الهيئة على وجوب التنبيه على الحضور بإبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية او حمى، كمايجب على العمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.
وللإبلاغ لفتت “وقاية” إلى أنه يجب استخدام تطبيق “توكلنا” للتأكد من الحالة الصحية للأفراد “العاملين والضيوف” فيما يخص مرض كوفيد – 19 ،وبناء على ذلك يجب أن يتم منع تواجد أي شخص حالته إيجابية، أو مخالط لحالة إيجابية او من هم في فترة حجر مؤسسي أو منزلي حسب ما هو مبين في التطبيق.
كما يجب عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي للقاعات للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا لكل الحضور قبل دخول القاعة، والإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية”(كحة أو ضيق تنفس” ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 و تحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة.
وفي حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين؛ يجب تطبيق الارشادات الواردة في دليل التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل والصادر من الهيئة، وتجهيز مكان معين لعزل الحالات المشتبه بها من الحضور ان لزم الأمر حتى يتم نقل الحالة او مغادرتها للقاعة، كما يجب تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص للعاملين، لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة.
التوعية
وشدّدت الهيئة على نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل القاعات، والأماكن البارزة على أن تشمل كذلك بطاقة الدعوة المرسلة للحضور، على أن تتضمن التالي:طرق انتشار المرض والوقاية منه، والتوعية بغسل الأيدي، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية، واتباع آداب العطاس والسعال باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن.
كما يجب أن تتضمّن الملصقات التوعوية الحث على استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع، ونشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي بطريقة صحيحة بين العاملين، وحث الأشخاص المعرضين لخطر مضاعفات كوفيد-19 ككبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات المستثنية من أخذ اللقاح لدواعي صحية عدم الحضور لقاعات الأفراح، والتوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها، وتوجيه الحضور لوضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة بدون لمسها من الغير.
التنفيذ
ويشمل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها، و إنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن أي خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، وتعين شخص مسؤول عن ذلك، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على حالات تطبيق توكلنا، وتعيين مشرفين للتأكد من تطبيق الاشتراطات والارشادات.
كما يجب على المسؤولين عن تراخيص قاعات الأفراح ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية من قبل الحضور واخذ تعهد عليهم، حيث يتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.