“الداخلية”: ضبط أكثر من 14.2 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الحملات التي نفذت خلال الفترة من 23 وحتى 29 ديسمبر الماضي، عن ضبط أكثر من 14.2 ألف مخالف، منهم 7.3 ألف مخالف لنظام الإقامة، و5.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1626 مخالفًا لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 120 شخصًا، 51% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، فيما تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت الوزارة أنه جرى ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، لافتة إلى أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة عددهم أكثر من 93.4 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 84 ألف رجل، ونحو 9.4 ألف امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة 82.6 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2254 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8 آلاف مخالف.