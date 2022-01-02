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جديد المحليات > خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 8.9 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
02/01/2022   9:08 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 8.9 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، إن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغ 8.9 ألف مخالفة، وذلك للفترة من 22 / 5 / 1443هـ حتى 28 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 2.7 ألف مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 1.4 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بألف مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ 894.

كما سجلت منطقة حائل 513 مخالفة، ومنطقة عسير 481، ومنطقة القصيم 407، ثم الباحة 340، ومنطقة الحدود الشمالية 316، ومنطقة تبوك 247، ومنطقة الجوف 238، منطقة نجران 148، ومنطقة جازان 145. وفق “أخبار 24”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 8.9 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

جديد المحليات
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