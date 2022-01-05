صُمم على هيئة “صقر”.. أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع كلية الشمال للتمريض

وضع أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، حجر الأساس لمشروع كلية الشمال للتمريض اليوم (الثلاثاء)، بحضور رئيس مجلس الإدارة شافي الزوين، وعدد من منسوبي الكلية.
واطلع أمير المنطقة على المجسم المصغر للمبنى، وشاهد عرضًا مرئيًا عن رسالة وأهداف الكلية، حيث صُمم المبنى بمسطح إجمالي يتجاوز 60 ألف م2، ومسطحات بناء تتجاوز 26 ألف م2 على هيئة “صقر”، حيث تُعد هواية صيد وتربية الصقور موروثًا ثقافيًا عريقًا بالمنطقة.
وأكد أمير المنطقة أهمية أن تؤدي الكلية دورًا بارزًا في توفير مخرجات متميزة تلبي حاجة سوق العمل ومتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة والمنطقة خاصة، لبناء جيل من العاملين والقادة في مجال التمريض بكفاءة عالية، من خلال تقديم تعليم ذي جودة وكفاءة عالية واستخدام أحدث الطرق والأدوات التعليمية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الدراسة بالكلية تستمر لمدة 4 سنوات مقسمة على 8 فصول دراسية، وتضم أقسام التمريض الباطني الجراحي وتمريض الأمومة وصحة الطفل وتمريض الطوارئ وتمريض الرعاية المركزة وتمريض الصحة العام.