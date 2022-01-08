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جديد المحليات > الدبوس يتصدر لون الصفر والمطيري أول الشعل في بيرق المؤسس في مهرجان الإبل
08/01/2022   8:40 ص

الدبوس يتصدر لون الصفر والمطيري أول الشعل في بيرق المؤسس في مهرجان الإبل

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حقق الكويتي دبوس الدبوس المركز الأول في منافسات سيف الملك “بيرق المؤسس” للون الصفر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية.

وحصل على المركز الثاني طلال بن دغيثر، والثالث حمود الدبوس، فيما نال فواز الحارثي المركز الرابع، وبدر الحربي الخامس.

وفي فئة الشعل، تصدر فلاح المطيري، وحل في المركز الثاني دبوس الدبوس، بينما احتل الثالث حامد العتيبي، يليه طاحوس ذيب العتيبي، ثم أورنس العجمي.

وفق “أخبار 24”.

الدبوس يتصدر لون الصفر والمطيري أول الشعل في بيرق المؤسس في مهرجان الإبل

جديد المحليات
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