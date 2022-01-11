نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مختص: أسعار الذهب ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب “كورونا”.. وأنصح المدخرين بشراء هذا النوع
11/01/2022   8:15 ص

مختص: أسعار الذهب ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب “كورونا”.. وأنصح المدخرين بشراء هذا النوع

+ = -
1002

قال عضو اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة محمد عزوز، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا حتى الآن.

وأوضح عزوز خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن ارتفاع الذهب عالمياً يرجع أيضاً إلى الخوف من الاستثمار والتداول، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الغير مستقر، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس أثر على جميع الأنشطة الاقتصادية.وفق “أخبار 24”.

ونصح المدخرين بشراء السبائك الذهبية وذلك حسب قدرتهم المالية، مبيناً أن الذهب يعد من أفضل الأشياء لاستثمار الأموال وادخارها.

مختص: أسعار الذهب ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب “كورونا”.. وأنصح المدخرين بشراء هذا النوع

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193359.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.