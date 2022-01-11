مختص: أسعار الذهب ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب “كورونا”.. وأنصح المدخرين بشراء هذا النوع

قال عضو اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة محمد عزوز، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا حتى الآن.
وأوضح عزوز خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن ارتفاع الذهب عالمياً يرجع أيضاً إلى الخوف من الاستثمار والتداول، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الغير مستقر، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس أثر على جميع الأنشطة الاقتصادية.وفق “أخبار 24”.
ونصح المدخرين بشراء السبائك الذهبية وذلك حسب قدرتهم المالية، مبيناً أن الذهب يعد من أفضل الأشياء لاستثمار الأموال وادخارها.
فيديو | عضو اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة محمد عزوز لـ #الراصد: أسعار الذهب مع #كورونا غير طبيعية.. وأنصح المدخرين شراء هذا النوع pic.twitter.com/zNjqMRt9cI
— الراصد (@alraasd) January 10, 2022