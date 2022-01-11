بالفيديو.. ما هو أصعب سؤال واجهته في مقابلة العمل الشخصية؟.. هكذا أجاب مواطنون

تباينت آراء المواطنين حول الإجابة عن أصعب الأسئلة التي واجهتهم في مقابلات العمل الشخصية؛ من أجل الحصول على وظيفة معينة.
وأوضح مواطنون في تقرير لـ”برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن من أصعب الأسئلة التي واجهتهم هي الاستفسار عن الراتب، ونقاط الضعف، مشيرين إلى أن الشخص من الصعب عليه معرفة نقاط ضعفه مقارنة بمميزاته.
وأشار آخرون إلى أن الاستفسار عن عدد سنوات الخبرة في مجال العمل، يعد من الأسئلة المحرجة في المقابلات الشخصية، مبينين أن التخصص في العمل بحد ذاته يعتبر شهادة خبرة يعتد بها.
#قول_رأيك .. ايش أصعب سؤال مر عليك في مقابلة العمل؟#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dGsYX0N7sC
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 10, 2022
وفق “أخبار 24”.