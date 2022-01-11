تعزز جهاز المناعة.. خبراء ينصحون بتناول هذه الأطعمة لمواجهة “كورونا” و”فلورونا”

أكد عدد من الخبراء أن المحافظة على النظام الغذائي يعد مطلباً حيوياً للجسم؛ حتى يتمكن من مقاومة الأمراض والفيروسات ومسبباتها، من بينها فيروس “فلورونا” الذي ظهر حديثاً.
وقال الخبراء وفقاً لموقع Times of India، إن الطعام الغني بالمتطلبات الغذائية الكافية يمنح الجسم القدرة على مكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم، والعديد من الأمراض الأخرى، وعلى العكس من ذلك فتناول الطعام غير الصحي يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية.
وأوصى الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين ودمجها مع النظام الغذائي اليومي كونها تعمل على ترميم وتجديد الخلايا داخل الجسم، وتعزز المناعة، وتقاوم الأمراض الفيروسية ومنها فيروسي “كورونا” و”فلورونا”، والإنفلونزا الموسمية وغيرها من الأمراض.وفق “أخبار 24”.
ونصح الخبراء مرضى فيروس “كورونا” بتناول البروتين بكميات أعلى يومياً وذلك بعد استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية، مشيرين إلى أنه يمكن الحصول على البروتين من المنتجات الحيوانية مثل الدجاج ولحم البقر أو من المنتجات النباتية مثل الفول، والعدس، والحبوب، والمكسرات.