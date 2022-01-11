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جديد المحليات > شاهد.. السفير الياباني يرتدي الزي السعودي ويؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة في قرية زمان بالرياض
11/01/2022   8:39 م

شاهد.. السفير الياباني يرتدي الزي السعودي ويؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة في قرية زمان بالرياض

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شارك السفير الياباني، فوميو إيواي، في أداء رقصة شعبية جازانية برفقة فرقة موسيقية خلال زيارته إلى قرية زمان الترفيهية برعاية الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

وظهر السفير في فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، وهو يشارك إحدى الفرق الشعبية الرقص الشعبي مرتدياً الزي السعودي، وسط حضور عدد من الزوار الذين يستمتعون بالأجواء الشتوية.

وعبّر السفير عن سعادته بمشاهدة الجهود المبذولة للحفاظ على التقاليد والفنون التراثية في المملكة، مؤكدا أن التقدم الحقيقي يتماشى مع القيم والتراث الأصيل في كل المجتمعات.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. السفير الياباني يرتدي الزي السعودي ويؤدي رقصة شعبية برفقة فرقة في قرية زمان بالرياض

جديد المحليات
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