مسؤول بوزارة “المياه” يوضح حقيقة ظهور أسماك في مياه السيول بالطائف

أوضح مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور إبراهيم عارف، حقيقة ما جرى تداوله من مقاطع فيديو خلال الساعات الماضية بشأن ظهور أسماك في مياه الأمطار والسيول بالطائف.
وقال عارف في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تلك المقاطع قد تكون “صحيحة”، خاصة أن البعض كان يصطاد الأسماك قديماً في المنطقة الجنوبية.
ولفت إلى أن ظاهرة وجود الأسماك بالأحواض المائية المُستدامة سواء كانت سدوداً أو بحيرات صغيرة مُتعارف عليها منذ 50 أو 60 عاماً.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن تلك الأسماك ليست ناتجة عن الزراعة المائية الجديدة لكن الأمر يحتاج لدراسة من قبل المُختصين لمعرفة مصدره، ومدى إمكانية قدومها عبر الطيور المُهاجرة.
ما حقيقة ظهور أسماك في مياه الأمطار بالطائف؟ .. وأ.د إبراهيم عارف .. مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة يوضح @DrIbrahimAref1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TpH21k6rcs
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 12, 2022