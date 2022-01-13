نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مسؤول بوزارة “المياه” يوضح حقيقة ظهور أسماك في مياه السيول بالطائف
13/01/2022   8:48 ص

مسؤول بوزارة “المياه” يوضح حقيقة ظهور أسماك في مياه السيول بالطائف

+ = -
820

أوضح مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور إبراهيم عارف، حقيقة ما جرى تداوله من مقاطع فيديو خلال الساعات الماضية بشأن ظهور أسماك في مياه الأمطار والسيول بالطائف.

وقال عارف في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تلك المقاطع قد تكون “صحيحة”، خاصة أن البعض كان يصطاد الأسماك قديماً في المنطقة الجنوبية.

ولفت إلى أن ظاهرة وجود الأسماك بالأحواض المائية المُستدامة سواء كانت سدوداً أو بحيرات صغيرة مُتعارف عليها منذ 50 أو 60 عاماً.وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن تلك الأسماك ليست ناتجة عن الزراعة المائية الجديدة لكن الأمر يحتاج لدراسة من قبل المُختصين لمعرفة مصدره، ومدى إمكانية قدومها عبر الطيور المُهاجرة.

مسؤول بوزارة “المياه” يوضح حقيقة ظهور أسماك في مياه السيول بالطائف

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193686.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.